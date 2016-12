La temporada 2016 de Reyes del Show llegó a su fin con el triunfo de Rosángela Espinoza, que se coronó como la gran campeona del reality de baile en una gala final de infarto.



Rosángela Espinoza, Fiorella Cayo y Thiago Cunha, junto a Thati Lira, llegaron a la gala final de Reyes del Show tras superar diversos retos en la pista de baile semana a semana.



Pero, ¿qué dijeron los tres finalistas de Reyes del Show tras la gala en la que Rosángela Espinoza se alzó con la copa del famoso reality de baile conducido por Gisela Valcárcel?



Rosángela Espinoza, que venía de ganar la temporada previa de El Gran Show, agradeció al público por su apoyo y comentó que dio lo mejor de sí pese a que temprano había sufrido un tirón en un músculo.



"No lo puedo creer, tal vez lloraré de emoción en mi casa. Ahorita es algo que no lo puedo creer, es algo maravilloso, increíble. De verdad esto cambió mi vida definitivamente", señaló Rosángela Espinoza.



Thiago Cunha dijo que esta experiencia de Reyes del Show le permitió conocer más a su actual pareja, Thati Lira, con quien semana a semana deleitó al público con la expresión de su amor en la pista de baile.



"Fue un nuevo desafío el estar aquí pues no nos conocíamos bailando juntos, pegados, no sabía cómo era eso", comentó Thiago Cunha. "Este reto de bailar juntos, conocernos trabajando. Ahora que terminamos el último baile, cumplimos. Estamos muy felices independientemente del resultado", añadió, por su parte, Thati Lira.



Yahaira Plasencia, que fue eliminada de Reyes del Show en una gala previa, volvió para apoyar como refuerzo a Thiago Cunha y Thati Lira en su participación en la gran final y dijo sentirse muy feliz de haber sido parte de este acontecimiento.



"Yo no puedo irme ni estar mal con una persona que me ha apoyado tanto como es Gisela Valcárcel. En el programa, en el pasado también. Entonces irme mal, jamás. Entro por la puerta grande y salgo por la puerta grande. Estuve en la final que era lo que quería así que estoy contenta por eso, que es lo principal", dijo Yahaira Plasencia.



En la misma línea se pronunció Gisela Valcárcel, quien se mostró encantada de haberse sellado su reconciliación con Yahaira Plasencia con un abrazo y que Reyes del Show haya culminado con la participación de estos tres grandes finalistas.



Así terminó la temporada 2016 de Reyes del Show, que con Gisela Valcárcel a la cabeza promete regresar el próximo año con más sorpresas y novedades para deleitar a sus seguidores cada sábado por la noche.

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.