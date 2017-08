Saint Seiya: ¡No entendí el final de la película Overture! [VIDEO y FOTOS]

¿Por qué ese título de esta publicación? pues fue la reacción que muchos tuvieron al terminar de ver la película conocida como “Overture”, la quinta película de Saint Seiya.



El creador de la serie, Masami Kurumada, luego de terminar la saga de Hades, se quedó con las ganas de empezar una nueva historia (capítulo del cielo) con un Seiya en silla de ruedas y siendo empujado por su hermana. Esta idea la trasladó en una película que vio la luz el 14 de Febrero del 2004, con el nombre Saint Seiya Tenkai-hen ~Overture~ (pero en lugar de Seika sería Athena la que empujara al pobre Seiya en su silla de ruedas).



La película en si tiene una animación de primer nivel, pues fueron uno de los últimos diseños que realizó el fallecido Shingo Araki. Pero algo pasó con la trama, ya que se cuentan en los pasillos de los estudios de animación que el maestro Kurumada le dio un guión a los de TOEI Animation para que animen Overture de acuerdo a lo que él quería, pero los señores de TOEI hicieron algunos cambios que alteraron al maestro y terminó por cancelarse este proyecto.



Pero vayamos directo a la gran duda ¿y ese final?

¿Seiya desnudo? ¿Seiya y Saori no se cononocen? ¿Y esa nueva armadura de Seiya?. Bueno, en resumidas cuentas y según comentarios de los realizadores, para entender por qué Seiya está desnudo debemos saber de que trata el centro de la película : Humanos VS. Dioses, pues bajo esa idea se creyó conveniente que un ser humano enfrente a un Dios sin su armadura, ya que esta fue entregada por los Dioses, es decir, querían proyectar una pelea limpia humano VS. Dios (los humanos no quieren ser ayudados por algo que le dieron los Dioses, es decir una armadura).



Aclarado ese punto ahora viene la duda ¿Apolo hace explotar la tierra y desaparece todo?, bueno en realidad vemos como desaparece Shiryu, Hyoga, Shun, Ikki, Marín y Shaina. Personajes que le daban la fuerza a Seiya para seguir adelante (punto para el Dios).



Luego ya viene la escena donde Seiya se lanza con todo contra Apolo y “paf” aparecen las letras preguntando qué castigo le darán los Dioses a los humanos por levantar su puño. Pues como los Dioses no son del todo malos los dejan vivir (al menos a Seiya y Saori), pero con el detalle que no se conocen, por tanto Seiya ya no pelea por ella y ella no es su inspiración y fuente de energía.

Luego viene la escena de Seiya contra Apolo pero ahora Seiya con armadura; de ¿bronce? ¿plata? ¿divina? Nunca se dio una explicación a ciencia cierta, pero se presume que es otra versión de la armadura divina. Lo que sí quedó claro es que Seiya logró herir a Apolo en el rostro y le demostró que los humanos estuvimos presentes y podemos revelarnos contra los Dioses malignos, les guste o no.



¡Saludos!



Jorge de Pegaso

Fundador del Museo y fan Club de Saint Seiya.