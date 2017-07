¿Eres fan de Saint Seiya? ¡Descubre si eres de la generación de oro, plata o bronce! [VIDEO y FOTOS]

Por: Jorge de Pegaso

Grupo Athena No Seintos



En Perú somos miles fans de Saint Seiya quienes conocimos la serie y la disfrutamos en diversas edades, siendo algunos atrapados por la serie en televisión abierta, otros en DVD y otros en Youtube.



¡Descubre si eres de la generación oro, plata o bronce de la serie!

La clasificación se hace en base al nivel de popularidad de la serie, siendo las 3 etapas buenas, sin embargo no podemos negar que la generación de oro fue la mejor.



Aquí algunas cosas que te harán descubrir de que generación de Saint Seiya eres, si te han pasado más de 3 cosas de cada generación pues perteneces a ella.



Saint Seiya Saint Seiya

Generación ORO

(de 30 a 40 años promedio)

1) Juntaste los Hitazos de Saint Seiya y los intercambiaste con tus amigos.



2) Conociste Saint Seiya por primera vez en señal abierta, canal 04, de lunes a viernes por la tarde y luego los fines de semana en las mañanas en el programa de Karina y Timoteo.



3) Sufriste cuando la serie se quedo en el capítulo de la casa de Leo y buscaste desesperadamente más capítulos en VHS en Polvos Azules.



4) Compraste los recortables de la serie y los armaste para luego guardarlos en tu cuaderno escolar de Saint Seiya.



5) Fuiste a ver la película al los cines Orrantia, Tauro, etc “Los Caballeros del Zodiaco contra-atacan” (cines que ahora pasan películas XXX o ya no existen).



Saint Seiya Saint Seiya

Generación PLATA



1) Tus primeras figuras fueron los caballeros de oro versión espectro vintage.



2) Conociste la serie en Cartoon Network.



3) Compraste la saga de Hades en VHS para saber de que trataba.



4) La primera película de Saint Seiya que viste fue Overture y no entendiste el final.



5) Tu primer álbum de Saint Seiya fue el que sacó Navarrete donde las figuras ya no se pegaban con goma.



(de 20 a 25 años promedio)



Saint Seiya Saint Seiya

Generación BRONCE

(de 10 a 15 años promedio)

1) Tu primera figura de Saint Seiya fue de la línea Myth Cloth o Myth Cloth EX.



2) Conociste la serie por Youtube o descarga directa.



3) Tu primer contacto con la serie fue Saint Seiya Omega o Soul of Gold.



4) Tu primer contacto con la serie fue The Lost Canvas.



5) Descargaste los mangas de Saint Seiya a tu pc para poder leerlos.



Bien es eso todo, aunque se quedaron muchas cosas en el tintero.