Por: Jorge de Pegaso



Como todos sabemos, la serie Saint Seiya tiene un gran público masculino que sigue las aventuras de Seiya y sus amigos. Sin embargo también cuenta con un público femenino que gusta de esta mítica serie. Veamos ahora el por qué a las chicas les gusta Saint Seiya. Estas son declaraciones de tres simpáticas integrantes del staff del fan club de la serie en Perú “Grupo ANS”: Nadia Ygnacio con su traje de Cáncer(N), Fernanda Alva con su traje de Piscis (F) y Cielo Solano (C)



¿Cómo conociste la serie?

(N) La comencé a ver la con mi hermano, abre tenido seis o siete años, me daba curiosidad lo que hacía mi hermano, y como para que no lo molestara prendía la televisión para que me quedara quieta. Me acuerdo que en aquel entonces la serie ya comenzaba a ser transmitida por cable en el canal Cartoon Network.



(F) Conocí la serie viendo otros animes en mi infancia, como Sailor Moon, Las Guerreras Mágicas, entre otros, y desde el primer capítulo me enamoré de la serie.



(C) La conocí por medio de mi papá y diversos eventos animes, si no me equivoco en el 2013, donde solo me interesaban las caricaturas, de todo lo que pude ver en el primer evento que fui me llamó la atención un cosplay de un caballero (Shiryu)



¿Qué es lo que te atrae más de la serie?

(N) El hecho que Masami Kurumada, autor del manga, pueda combinar las diferentes mitologías que existen, la griega, también la nórdica en la saga Asgard, entre otros más. Además que toda la trama se da en una época tecnológica y combinar estas dos variables sin que nada pierda la idea de cada uno me parece genial.

(F) Lo que más me gusta de la serie son los escenarios en donde se realizan las batallas, las armaduras y la historia de los personajes

(C) A primera vista, me atrajo lo que eran las constelaciones de cada caballero y las armaduras, poco después me di cuenta de los valores que enseñaban, como la amistad o el sacrificio por alguien que quieres.



¿Qué opinas del impacto que tiene actualmente la serie entre los fans?

(F) Los fans están muy animados y más ahora que se viene Saintia Sho y el remake. Todo gracias al apoyo y cariño de los fans, fieles a la serie, tenemos Saint Seiya por una larga temporada.



¿Cuál es tu personaje favorito?



(C) Mi personaje favorito desde que la primera vez que vi la serie fue y sigue siendo Shun de Andrómeda, no porque "tenga un toque femenino" si no por la bondad que presenta su corazón y a pesar de estar en problemas no pelea , solo cuando es necesario.