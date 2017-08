Así luce la tienda temática de Saint Seiya en Japón  [VIDEO y FOTOS]

¿Cuál sería el lugar ideal de todo fan de Los Caballeros del Zodiaco que visita Japón? La respuesta es una tienda llena de mercadería de Saint Seiya la cual sea atendida por Masami Kurumada (creador de la serie). Aunque no lo creas ese lugar existió en Japón y se llamaba “SEIYA CLUB”.



En 1996 se abrió en Yokohama (Japón) una tienda dedicada exclusivamente a Los Caballeros del Zodiaco, claro también podías encontrar artículos de las otras obras del autor como B’t X, Ring Ni Kakero, Fumma No Kojiro, etc, pero principalmente se centraba en Saint Seiya (por algo el nombre “Seiya Club”).



Uno podía visitar la tienda y encontrar de vez en cuando al mismo Kurumada despachando tu compra, era algo difícil de verlo pero si tenías suerte eso podía suceder.



En la tienda podías encontrar ediciones de los mangas no solo de Japón sino también de otros países como Francia, Italia, Brasil, España, entre otros.



Lamentablemente la tienda cerró en el 2002 (actualmente funciona un centro veterinario). No se sabe a ciencia cierta el motivo del cierre, pero bueno, no todas las series pueden darse el lujo de tener una tienda propia por más de 5 años.



Personalmente pienso que el motivo del cierre fue la fecha en la cual se abrió y se cerró. Me refiero a que Saint Seiya estuvo en boca de todos en Japón desde 1986 hasta 1993 y volvió a estar boca de todos desde el 2002 hasta la fecha. Si se dan cuenta la tienda se abrió en un momento en el cual la serie era conocida pero no habían proyectos vigentes que hicieran que esté en boca de todos (al menos no en Japón).



¡Saludos!

Jorge de Pegaso