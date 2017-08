¡"Battousai el Destajador"! Las aventuras de Samurai X, Rurōni Kenshin en su idioma original, continuarán en un nuevo manga que se tiene preparado para el 2018. La información dice que la continuación de Rurōni Kenshin tendrá como protagonista a Kenshin Himura y no a su hijo o algún descendiente no conocido.





El Hitokiri Battōsai tendrá un nuevo manga que se estrena en el 2018 y estará ambientada en la isla de Hokkaido. La nueva saga de Samurai X será tendrá el nombre de Kenshin Hokkaido-hen Jomaku: Ashitarô Zenka Ari. La nueva historia de Samurai X se extenderá por cinco arcos argumentales y el protagonista será el mismo Kenshin.



También se manifestó que aún no se tiene planes de realizar el anime de Kenshin Hokkaido-hen Jomaku: Ashitarô Zenka Ari. Pero es sabido que millones de fanáticos de Samurai X están esperando con ansias la continuación de una nueva serie animada.



Como se recuerda, Samurai X (Rurōni Kenshin) fue creada por Nobuhiro Watsuki y el manda inició su publicación el 25 de abril de 1994 hasta el 4 de noviembre de 1999, con un total de 28 volúmenes. El anime fue realizado por Fuji Television y fue un éxito de masas y marcó a millones de niños y adolescentes en la década de los 90s.



El anime de Samurai X (Rurōni Kenshin) fue emitido en Japón durante el 10 de enero de 1996 al 8 de septiembre de 1998. Fue más o menos en ese tiempo que llegó a la pantalla chica peruana de la mano de Canal 2.



Samurai X (Rurōni Kenshin) fue una de esas series que marcó a millones y abrió el mercado de la animación japonesa en todo el mundo. Dragon Ball, Saint Seiya, Los Súper Campeones y más fueron los animes que marcarían tendencia en todo el mundo y harían ver que los "dibujitos" no eran cosa de niños.