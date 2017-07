¡Seiya VS. Gokú! ¿Quién gana en una pelea? [VIDEO y FOTOS]

Por: Jorge de Pegaso

Todos los fans de Los Caballeros del Zodiaco en algún momento hemos imaginado un enfrentamiento entre Seiya y Gokú. Si bien son mundos distintos y nunca veremos una pelea oficial animada (salvo en los juegos de video), vale la pena dejar volar la imaginación y preguntarse: ¿quién ganaría una pelea cuerpo a cuerpo entre estos dos grandes personajes?



Por un lado tenemos al caballero de Pegaso que es fuerte, rápido, cuenta con la protección de una armadura y su arma más poderosa es ponerse de pie así su cuerpo este hecho pedazos. En el otro lado está a Gokú, que es muy fuerte, se teletransporta y tiene ataques poderosos.



Para sacar ventaja, Gokú tendría que atacar en el primer movimiento a Seiya, ya que si falla, el caballero de Pegaso podría moverse a la velocidad de la luz y dar el primer golpe. Si eso sucede, quizá Gokú no sea muy lastimado pero eso le daría confianza Seiya para intentarlo una y otra vez. La gran ventaja de Seiya es que nunca se rendirá, no importa qué tan poderoso sea el ataque de su oponente. Pero el héroe de Dragon Ball también es rápido y suponemos una batalla largo y sin descanso, que podría exceder las capacidades humanas del fiel protector de Athena.



Saint Seiya Saint Seiya VS. Dragon Ball.

Si Seiya esquiva los ataques, estos ya no funcionarían, porque un mismo ataque nunca es efectivo la segunda vez contra un caballero del zodiaco. Si bien Gokú es demasiado fuerte y hasta puede destruir planetas, Seiya es capaz de superar el poder de un Dios y hacer que su cosmo se eleve hasta el infinito hasta conseguir un milagro. Y este sería el fin de Gokú.



Hay algo que no nos hemos preguntado y podría definir el resultado. ¿Por qué están peleando? Si el objetivo de Gokú es solo ver quién es más fuerte, Seiya cuestionaría la finalidad de la pelea. Si insisten en un combate, es probable que la ira lo haga aún más poderoso. Él nunca pelea sin una razón justo, nunca pelea si la paz de la Tierra no está amenazada.



Bueno amigos, todas son especulaciones. Depende de cada imaginar su pelea y la historia detrás para ver si gana Seiya o Gokú. Ustedes tienen la última palabra. Lo que si tenemos claro es que ambos personajes son realmente poderosos y cuentan con miles de fans en el mundo. Eso es todo, caballeros de Athena. No se olviden compartir esta publicación.