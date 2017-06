Des que Sheyla Rojas terminó con Patricio Parodi es vinculada con diferentes hombres, uno de ellos es el deseado cantante Maluma. Esta semana, distintos medios mencionaron que la rubia conductora estuvo en la misma hacienda que el cantante en México. Ella lo desmintió de este modo.

"Yo estaba en México, pero no estaba con la persona que dicen que estaba... Es mentira, son titulares que están patinando. Pueden ver el registro migratorio de Maluma y el mío", dijo Sheyla Rojas en el programa que conduce Estás en Todas. En el set estaba Yaco Eskenazi, lleno de curiosidad por saber si existía una amistad entre la rubia y el famoso cantante.



"No tengo que decir ni declarar, es mi vida privada… no tiene nada de malo pero tampoco tengo que estar diciendo si soy amiga de tal o cual persona. Hemos trabajado juntos en Combate y no tengo que confirmar o negar algo. Si no lo expongo es por algo, no porque esté haciendo algo malo, es porque es mi vida privada", aclaró al final Sheyla Rojas sin sus acostumbradas risas.

Sheyla Rojas aclara romance con Maluma



Minutos antes, Sheyla Rojas estaba poco cómoda al hablar de la actitud que Patricio Parodi, su ex, tiene con las cámaras de su programa. El guerrero no quiere declarar ni hablar de Sheyla Rojas. Ella dijo que hacía berrinches.



Sheyla Rojas y Patricio Parodi terminaron su relación este año, según ellos, en los mejores términos. Con el paso de las semanas, han iniciado una incómodo show de dimes y diretes. En esta drama también está incluida la actriz Flavia Laos, quien es vinculada con Parodi.





Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.