Sheyla Rojas y Tula Rodríguez a Flavia Laos: "Donde pisa una leona, no lo borra una gatita" [VIDEO]

Tula Rodríguez fue la invitada de este sábado 27 en el programa Estás en Todas y demostró la confianza que tiene con la conductora Sheyla Rojas. Ellas hablaron de Patricio Parodi, expareja de ‘Shey Shey’ y también de Flavia Laos, con quien es relacionado actualmente el participante de Esto es Guerra.

“Amiga, yo también creo que ese mensaje fue para ‘tuki tuki’. Fue para decirte, yo soy chibola, mírame”, le dijo en un inicio Tula Rodríguez. Entre la risa de los demás conductores, Sheyla Rojas le respondió con una pregunta “¿gallina vieja da buen caldo o no?” y la conversación se puso más interesante. ¡Agárrate Flavia Laos!

“No solo eso, también da experiencia y sabiduría. Además, está bien difícil que ese muchacho te olvide”, añadió Tula Rodríguez. Sheyla Rojas terminó diciendo “¡chapa esa flor! Donde pisa una leona, cualquier gatita no lo borra”, fue la estocada para Flavia Laos. La invitada al programa se encargó de darle el último tiro a Patricio Parodi “además, hermana, esa relación no ha continuado porque tú no has querido”

Sheyla Rojas y Tula Rodríguez contra Flavia Laos

