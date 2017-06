Si bien la espera entre la primera y la segunda temporada del anime de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan en inglés) fue de unos cuatro años, para la tercera sus seguidores no tendrán que esperar mucho.



Con un breve clip, Funimation confirmó que la tercera temporada del anime de Shingeki no Kyojin se transmitirá en el 2018, que al parecer cubrirán los volúmenes 13 al 22 del también popular manga en un número hasta ahora desconocido de episodios.



Los seguidores de Shingeki no Kyojin esperan que esta nueva temporada del anime sea mejor que la anterior, que se estrenó este año con bastante polémica debido a sus pocos capítulos (12 en total).



Sin embargo, se especula que este nuevo tramo del anime de Shingeki no Kyojin abarcaría hasta el capítulo 90 del manga de Hajime Isayama, que actualmente lleva cuatro episodios más y su frecuencia de publicación es mensual.



Shingeki no Kyojin confirma la tercera temporada del anime

Shingeki no Kyojin es uno de los mangas y animes más famosos de estos últimos años. La obra de Hajime Isayama se lanzó en 2009 convirtiéndose en un éxito y cuatro años después debutó en la televisión japonesa con una serie de 25 capítulos.

