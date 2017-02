'Stranger Things': Filtran nuevas imágenes y trama de la  segunda temporada en Netflix [VIDEO y FOTOS]

La segunda temporada de 'Stranger Things' tienen lugar en 1984, exactamente un año más tarde del regreso de Will del otro lado. Hace poco se estrenó el tráiler de la segunda temporada y dejó miles de incógnitas en todos los fanáticos de la serie de Netflix.



Como ya se sabe la segunda temporada de 'Stranger Things' se estrenará en octubre del presente año. Por su parte Netflix reveló nuevas imágenes donde se puede ver a los niños nerds preferidos de la televisión online.



En las imágenes se pueden a Mike, Dustin, Lucas y Will disfrazados como los famosos Cazafantasmas ya que en 1984 se estrenó dicha película en los Estados Unidos. Los más curiosos y amantes de Netflix y 'Stranger Things' están analizando el segundo trailer de la serie y están sacando grandes conclusiones sobre el tema.



Volviendo a las fotos, En una de ella se puede ver a Winona Ryder juntos a varios niños entre ellos Max(Sadie Sink) , niña que se sumarán en la segunda temporada de 'Stranger Things'. Incluso existe un capítulo de la siguiente temporada que se llamará Mad Max, en alusión a Max que formará parte de la pandilla.



Cabe recordar que 'Stranger Things' es responsable de la suscripción de millones de personas a Netflix y es la serie de mayor éxito del 2016. Cabe recordar que la Serie OA también le rinde tributo a 'Stranger Things'.



También existe el rumor que los directores de 'Stranger Things' y 'OA' son muy amigos y no se descarta un crossover entre las series de Netflix. Suena interesante, esperemos a ver qué tienen preparados a todos los fanáticos.



La trama y el rico SPOILER



Según EW, la segunda parte de 'Stranger Things' se inicia con los la pandilla de niños disfrazado de cazafantasmas porque es 31 de octubre. Will, como ya se sabe, se encuentra de nuevo con sus amigos pero tiene ataques que no le permiten distinguir entre lo que es real o no.



Joyce se encuentra en una relación sentimental con su excompañero de colegio Bob (Sean Astin) para poder brindarle una mayor estabilidad a sus dos hijos. Por su parte, Hopper, jefe del Departamento de Policía, se encuentra encubriendo todos los eventos que pasaron hace un año, en la primera temporada de 'Stranger Things' .



También se incorporan Billy (Dacre Montgomery) y Max (Sadie Sink) a 'Stranger Things'. Ambos personajes son hermanos y Billy es un chico mujeriego y problemático y Max se una a la pandilla de nerds y despierta el sentimiento amoroso de Lucas y Dustin.



Ficha técnica:



La segunda temporada de 'Stranger Things' se estrena por Netflix y contará con las actuaciones de: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper).

