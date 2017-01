"Stranger Things": Netflix lanza primer teaser de la segunda temporada [VIDEO y FOTOs]

Hoy se estrenó el primer teaser de la segunda temporada de "Stranger Things". Vía Twitter, Netflix lanzó el tan esperado adelanto que todos los fanáticos de "Eleven" y la pandilla más amada de nerds de la pantalla.



En el adelanto de "Stranger Things" se puede ver a "Eleven" (Millie Bobbi Brown)... bueno, al menos se ve su silueta ¿Será que está pasando al otro lado de la realidad? También se puede apreciar algunas formas que no se puede descifrar muy bien.



Como se recuerda, "Eleven" se enfrentó al Demogorgon en el episodio final de la primera temporada y es toda una incógnita su paradero. Aún no se tiene fecha de estreno para "Stranger Things" pero millones de fanáticos en el mundo no pueden esperar por más de sus aventuras.



El único dato que se tiene es que Netflix tiene preparado la segunda temporada para mediados del 2017. Cabe recordar que millones de personas en el mundo se suscribieron al portal digital porque quería ver "Stranger Things".