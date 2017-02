¡No falta nada! La segunda mitad de la temporada 7 de 'The Walking Dead' está por empezar y millones de fanáticos cuentan los días. AMC anunció que el estreno de 'The Walking Dead' será el 12 de febrero y poco a poco se están "soltando" varios adelantos de la serie.



Negan es el enemigo de turno en la temporada 7 de 'The Walking Dead' y millones de fanáticos esperan el desenlace de tan emocionante serie.



El clip que viene causando conmoción en las redes sociales dura 15 segundos y en él se ver cómo un grupo de hombres se prepara para la guerra con Negan. Carol también hace su aparición ahora con una pistola. Como se recuerda, Carol se volvió pacifista y decidió no matar a nadie...sí, claro.



Lo mejor del clip es ver a Daryl Dixon (Norman Reedus) quien volverá por su venganza contra Negan. Dixon ahora se encuentra armado con una ballesta.



En el clip de adelanto de la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead' Rick Grimes dice: “Ya no se trata de nosotros...se trata de nuestro futuro”.



El primer episodio de la temporada 7 de 'The Walking Dead' lleva como título Rock in the Road. AMC mencionó que este episodio corresponde al (7x09) de la temporada. En la descripción del programa dice: "Rick se presenta a una nueva comunidad".