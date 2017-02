'The Walking Dead' 7x09: ¡Rick vs Negan! Hoy inicia segunda parte de la temporada 7 de la serie [VIDEO y FOTOS]

¡La hora de la venganza! Rick se la tiene jurada a Negan y llegó el momento de asesinarlo. El comisario de Alexandria buscará venganza contra Los Salvadores y su líder en el inicio de la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead'.



Toda la acción está lista para la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead'. El episodio que se estrena hoy será titulado como: "Rock in the Road". ¿Rick podrá derrotar a Negan y a Los Salvadores?



Solo faltan una horas para que se inicie la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead'. Todos los fanáticos de la serie esperan que Rick Grimes (Andrew Lincoln) busque la venganza contra Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Los Salvadores.



Rick Grimes utilizará la vieja técnica de unirse contra un mal común (Negan) El excomisario buscará el apoyo de otras comunidades para poder vengar la muerte de Abraham y Glenn en 'The Walking Dead' 7x09.



Prueba de ello son dos adelantos que AMC lanzó sobre 'The Walking Dead' 7x09.



"Alexandría, La Cumbre, El Reino nuestras comunidades tienen algo en común, todos servimos a los Salvadores", es la frase con la que Rick Grimes inicia el nuevo tráiler de 'The Walking Dead'. El viejo Rick está de regreso y hará todo lo posible para poder derrotar a Negan a los Salvadores.



En otra escena del adelanto de la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead' se puede ver que Rick le dice a Michonne "Ya empezamos esto y vamos a ganar cueste lo que cueste". No cabe duda que el comisario está más que dispuesto para tomar venganza contra Negan y poder vengar la muerte de Glenn y Abraham en el inicio de la temporada.



"Juntos podemos vencerlos. Es el momento", se escucha decir Rick en discurso más que motivador para todo el grupo y los fanáticos de 'The Walking Dead' en el mundo. Cabe recordar que Rick quedó bastante traumatizado tras la muerte de Glenn y Abraham a manos del líder de los Salvadores, Negan.



"Únete a nosotros en la lucha", le dice Rick Grimes a Ezequiel y el nuevo tráiler de 'The Walking Dead' llega a su fin. Se recuerda que la segunda parte de la temporada 7 inicia este 12 de febrero y todos se unirán a la lucha con el cruel Negan.



Análisis del primer tráiler de 'The Walking Dead' 7x09:



El primer tráiler de 'The Walking Dead' dejó varias dudas en todos los fanáticos de la serie. Aquí un pequeño análisis del avance.



Rick Grimes inicia su presentación en el nuevo tráiler de 'The Walking Dead' con las siguientes palabras: "Únete a nosotros. Lucha con nosotros" para dar paso a la imágenes donde se puede ver el lado más humano de todos los protagonistas de la serie.



La banda de Rick se está preparando para una guerra total con Negan y su gente. ¿Negan buscará asesinar a Daryl por escaparse?

Negan también tiene su rol en el tráiler de 'The Walking Dead' y se muestra con cada de pocos amigos y a Lucille sedienta de sangre.



También se puede apreciar a Rosita, Daryl, Michonne y Carol preparándose para tomar venganza con Negan y todos sus seguidores. ¿Rick acabará con sus propias manos con Negan?. La acción está por comenzar hoy en 'The Walking Dead'.



Un dato que está llamando la atención de todos los fanáticos de 'The Walking Dead' es la aparición de un caminante armado que se le presenta a Rick Grimes...¿Habrá otra comunidad en la serie? Solo queda esperar por cuál será el desenlace del programa de AMC.



Como se recuerda, 'The Walking Dead' es una adaptación del cómic homónimo de Robert Kirkman que salió a la luz en el 2003. La historieta fue un éxito desde un principio y AMC se puso la pilas y compró los derechos para comenzar las grabaciones.



La serie de 'The Walking Dead' fue estrenada por la cadena de televisión AMC el 31 de octubre del 2010 y fue todo un éxito sin precedentes.



La primera temporada de 'The Walking Dead' fue vista por 4.1 milllones de personas en todo el planeta. En la actualidad, la temporada 7, es vista por 16.3 millones de televidentes. También se destacó que es una de la serie más descargadas, ilegalmente, en todo el planeta.