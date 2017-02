'The Walking Dead' 7x09: Se estrena nuevo adelanto y se revela secretos de la serie [VIDEO SPOILER y FOTOS]

Es 12 de febrero da inicio la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead' . Rick Grimes buscará todo el apoyo de la comunidad de Ezequiel para derrotar a Negan. El comisario está dispuesto a poner orden en el nuevo mundo lleno de caminantes.



"Alexandría, La Cumbre, El Reino nuestras comunidades tienen algo en común, todos servimos a los Salvadores", es la frase con la que Rick Grimes inicia el nuevo tráiler de 'The Walking Dead'. El viejo Rick está de regreso y hará todo lo posible para poder derrotar a Negan a los Salvadores.



En otra escena del adelanto de la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead' se puede ver que Rick le dice a Michonne "Ya empezamos esto y vamos a ganar cueste lo que cueste". No cabe duda que el comisario está más que dispuesto para tomar venganza contra Negan y poder vengar la muerte de Glenn y Abraham en el inicio de la temporada.

"Juntos podemos vencerlos. Es el momento", se escucha decir Rick en discurso más que motivador para todo el grupo y los fanáticos de 'The Walking Dead' en el mundo. Cabe recordar que Rick quedó bastante traumatizado tras la muerte de Glenn y Abraham a manos del líder de los Salvadores, Negan.



"Únete a nosotros en la lucha", le dice Rick Grimes a Ezequiel y el nuevo tráiler de 'The Walking Dead' llega a su fin. Se recuerda que la segunda parte de la temporada 7 inicia este 12 de febrero y todos se unirán a la lucha con el cruel Negan.



El primer tráiler de 'The Walking Dead' dejó varias dudas en todos los fanáticos de la serie. Aquí un pequeño análisis del avance.



Rick Grimes inicia su presentación en el nuevo tráiler de 'The Walking Dead' con las siguientes palabras: "Únete a nosotros. Lucha con nosotros" para dar paso a la imágenes donde se puede ver el lado más humano de todos los protagonistas de la serie.



La banda de Rick se está preparando para una guerra total con Negan y su gente. ¿Negan buscará asesinar a Daryl por escaparse?

Negan también tiene su rol en el tráiler de 'The Walking Dead' y se muestra con cada de pocos amigos y a Lucille sedienta de sangre.



También se puede apreciar a Rosita, Daryl, Michonne y Carol preparándose para tomar venganza con Negan y todos sus seguidores. ¿Rick acabará con sus propias manos con Negan?



Un dato que está llamando la atención de todos los fanáticos de 'The Walking Dead' es la aparición de un caminante armado que se le presenta a Rick Grimes...¿Habrá otra comunidad en la serie? Solo queda esperar por cuál será el desenlace del programa de AMC.