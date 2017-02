‘The Walking Dead’7x09: Inició la rebelión en la segunda parte de la temporada 7 de la serie [VIDEOS SPOILER y FOTOS]

Rick Grimes y sus amigos van al Reino en compañía de Jesús. El comisario de Alexandria tiene la idea de buscar ayuda de Ezequiel, todopoderoso de El Reino. "Alexandría, La Cumbre, El Reino nuestras comunidades tienen algo en común, todos servimos a los Salvadores", es la frase con la que Rick Grimes inicia la conversación con Ezequiel el comienzo de la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead'. El viejo Rick está de regreso y hará todo lo posible para poder derrotar a Negan a Los Salvadores.



"Juntos podemos vencerlos. Es el momento", se escucha decir Rick. No cabe duda que es el discurso más motivador para todo el grupo y los fanáticos de 'The Walking Dead' en el mundo. Cabe recordar que Rick quedó bastante traumatizado tras la muerte de Glenn y Abraham a manos del líder de Los Salvadores, Negan.



"Únete a nosotros en la lucha", le dice Rick Grimes a Ezequiel en medio de un entrenamiento en los patios de El Reino. “No ya tenemos paz y no quiero pagar el costo”, comenta Ezequiel antes de decir que no participará en la rebelión que piensan realizar. “¿Cuánto tiempo piensa que durará esa paz?”, le responde Daryl a Ezequiel y el grupo se retira de El Reino. Asì inicia la segunda parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead'.



En el camino, Rick y sus amigos se encuentran con una trampa que no los deja avanzar por la carretera. La trampa es una especie de bomba puesta para combatir las hordas de caminantes de la zona. El grupo necesita los explosivos y comienza con la desactivación de ellos. La acción en 'The Walking Dead'7x09 recién inicia.



Rick logra conseguir los explosivos y rebana una buena horda de caminantes con un cable. La banda retorna a Alexandria en el momento justo que llegan Los Salvadores preguntando si saben dónde diablos està Daryl. Rick dice que no sabe nada pero Los Salvadores entran a registrar todo el lugar.



El episodio en 'The Walking Dead'7x09 continúa y el grupo de Rick es emboscado con unos viejos conocidos… El primer episodio de la segunda parte de la temporada 7 llega a su fin dejando abierta una gran posibilidad de una rebelión màs grande de los que Rick esperaba. Hasta la siguiente semana.



Cabe mencionar que las imágenes del primer y segundo adelanto de 'The Walking Dead'7x09 no se ven en el primer episodio de la segunda parte de la temporada 7. Solo queda esperar por más acción que vendrá el siguiente fin de semana.



Como se recuerda, 'The Walking Dead' es una adaptación del cómic homónimo de Robert Kirkman que salió a la luz en el 2003. La historieta fue un éxito desde un principio y AMC se puso la pilas y compró los derechos para comenzar las grabaciones.



La serie de 'The Walking Dead' fue estrenada por la cadena de televisión AMC el 31 de octubre del 2010 y fue todo un éxito sin precedentes.



La primera temporada de 'The Walking Dead' fue vista por 4.1 milllones de personas en todo el planeta. En la actualidad, la temporada 7, es vista por 16.3 millones de televidentes. También se destacó que es una de la serie más descargadas, ilegalmente, en todo el planeta.