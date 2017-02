'The Walking Dead' 7x09: Así se vengará Rick de Negan en la continuación de la temporada 7 [VIDEO SPOILER y FOTOS]

¡Febrero, mes de zombies! Todo ya está lista para que Rick Grimes (Andrew Lincoln) inicie inicie su venganza con el psicótico Negan (Jeffrey Dean Morgan). La fecha del episodio 7x09 de 'The Walking Dead' será este domingo 12 de febrero.



"Rock in the Road" será el nombre del episodio 7x09 de 'The Walking Dead' que se estrenará este fin de semana y millones de fanáticos están a la espera. Rick Grimes (Andrew Lincoln) aclara su mente y sabe muy bien que debe de comenzar a luchar contra Negan (Jeffrey Dean Morgan) si es que desea que él y su grupo sobrevivan.



Como se sabe, todos los fanáticos de 'The Walking Dead' están pendiente de los últimos acontecimientos de la serie. Para muestra un botón: En el Super Tazón se estrenó un teaser de la serie que es la muestra de lo famosa que es la serie creada por Robert Kirkman en la actualidad.

'The Walking Dead' siempre alcanza picos de popularidad en el estreno de todas sus temporadas en todo el mundo. Todos los fanáticos de la serie están a la espera que Rick Grimes inicie su venganza contra Negan.



Rick Grimes inicia su presentación en el nuevo tráiler de 'The Walking Dead' con las siguientes palabras: "Únete a nosotros. Lucha con nosotros" para dar paso a la imágenes donde se puede ver el lado más humano de todos los protagonistas de la serie.



La banda de Rick se está preparando para una guerra total con Negan y su gente. ¿Negan buscará asesinar a Daryl por escaparse?

Negan también tiene su rol en el tráiler de 'The Walking Dead' y se muestra con cada de pocos amigos y a Lucille sedienta de sangre.



También se puede apreciar a Rosita, Daryl, Michonne y Carol preparándose para tomar venganza con Negan y todos sus seguidores. ¿Rick acabará con sus propias manos con Negan?



Un dato que está llamando la atención de todos los fanáticos de 'The Walking Dead' es la aparición de un caminante armado que se le presenta a Rick Grimes...¿Habrá otra comunidad en la serie? Solo queda esperar por cuál será el desenlace del programa de AMC.