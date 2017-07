The Walking Dead: Actriz fue condenada a 18 años de prisión por enviar cartas envenenadas a Barack Obama [VIDEO y FOTOS]

Una actriz estadounidense fue condenada a 18 años de cárcel en Texas por enviar cartas envenenadas con ricina al ex presidente Barack Obama, al alcalde de Nueva York y a un destacado militante por el control de armas de fuego.



Shannon Guess Richardson, una actriz texana de The Walking Dead que había sido arrestada hace un año, fue hallada culpable en diciembre por la posesión de este veneno "para utilizarlo como un arma".



La ex actriz de The Walking Dead había sido inculpada hace unos años atrás por el envío de tres cartas que contenían ricina y amenazas al ex presidente de Estados Unidos, al entonces alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y al expresidente de Alcaldes contra las Armas Ilegales Mark Glaze.



La actriz fue condenada a 216 meses de prisión y a pagar una multa de 367.000 dólares, según un documento judicial.



"La condena pronunciada hoy pone un fin justo y apropiado al que es con seguridad uno de los casos más raros nunca vistos", estimó en un comunicado el fiscal federal John Bales, quien felicitó por el "excelente trabajo" a los investigadores del caso.



Guess Richardson había efectuado varias compras en línea en abril y mayo de 2013 de productos destinados a fabricar ricina, una sustancia mortal en caso de ingestión, inhalación o inyección y contra la cual no existe un antídoto.



La mujer introdujo la ricina en las cartas de amenaza dirigidas a Obama, Bloomberg y Glaze y las envió desde una oficina postal de New Boston, en Texas, el 20 de mayo de 2013.