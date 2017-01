'The Walking Dead': Productores adelantaron trama de la segunda mitad de la temporada 7 [VIDEO y FOTOS]

La última parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead' es la más esperada por todos los fanáticos en todo el mundo. "Alexandria. La Cumbre. El Reino. Nuestras comunidades tienen algo en común: todas servimos a Los Salvadores", afirma Rick Grimes en el tráiler.



La última parte de la temporada 7 de 'The Walking Dead' se estrena este domingo 12 de febrero por FOX Premium. También se manifestó que el inicio de la segunda podrá ser vista en todo el mundo el mismo día.



¿Rick terminará con Negan? Esa es la pregunta que todos se hacen y tendrá respuesta en la parte final de la temporada 7 de 'The Walking Dead' que se estrena este 12 de febrero.



En la primera parte de 'The Walking Dead' se puede ver al grupo de Rick Grimes desconsolado y mermado por la muerte de Abraham y Glenn a manos de Negan. El grupo se va componiendo poco a poco pero siempre está la sobre de Negan sobre ellos.



El estreno de la segunda de la temporada 7 de 'The Walking Dead' será por la señal de FOX1 este 12 de febrero. El mismo episodio será emitido el 13 de febrero por la señal de FOX en el paquete básico de cable.