'The Walking Dead': Rodaje de la serie se suspendió tras muerte de doble de riesgo [VIDEO y FOTOS]

Una lamentable noticia se produjo en el set de grabación de 'The Walking Dead'. John Bernecker, doble de riesgo de la serie de zombies, perdió la vida a los 33 años de edad.



"Nos entristece informar de que John Bernecker, un talentoso especialista de 'The Walking Dead' y numerosas otras series de televisión y películas, sufrió graves lesiones en un accidente trágico dentro del set de rodaje", comunicó el canal AMC, productores de la serie.



La información indica que John Bernecker perdió la vida tras caer de una altura de seis metros. El especialista de 'The Walking Dead' se estrelló contra una superficie de hormigón y sufrió un gran golpe en la cabeza.



John Bernecker fue atendido y llevado de inmediato al hospital Atlanta Medial Center. El trabajador de 'The Walking Dead' llegó con muerte cerebral al nosocomio.



Como se recuerda, 'The Walking Dead' se encuentra en las grabaciones de la su nueva nueva temporada donde se sabrá el destino de Rick Grimes y sus compañeros en la serie. Negan es el terrible enemigo de turno y la serie traerá grandes sorpresas para todos sus fanáticos.



La fecha de estreno de la octava temporada de 'The Walking Dead' se anunció en la Comic Con de San Diego. El día pactado podría estar entre el 14 o 21 de octubre del 2017.