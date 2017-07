The Walking Dead: Se estrena tráiler de la temporada 8 de la serie [VIDEO y FOTOS]

Todos los hinchas de The Walking Dead están más que felices tras la presentación del tráiler de la temporada 8 de la serie. La proyección del nuevo avance se realizó en la San Diego Comic Con 2017.



El tráiler de The Walking Dead está situado en la lucha por la libertad de Alexandría, Hilltop y The Kingdom en contra de Negan su grupo de Saviors. Como se recuerda, La serie tiene como fecha de estreno el próximo 22 de octubre.



En imágenes de puede ver que el padre Gabriel es secuestrado por Negan. Por su parte Rick Grimes y su pandilla se alistan para lucha final contra el villano de turno. Más acción, más zombies y más conflictos existenciales de Rick es lo que nos tiene preparado AMC para la nueva temporada de The Walking Dead.



Todos contra un solo mal. Por su parte, el Rey Ezhekiel exhorta a sus seguidores para que se alisten y tengan todo preparado para la batalla final contra Negan. La imagen que llama más la atención es una versión de Rick Grimes ya mayor al igual que en el comic de The Walking Dead.