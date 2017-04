The X-Files regresa con una nueva temporada de 10 capítulos [VIDEO]

Después de una primera entrega de 6 capítulos, la conocida y querida serie de misterios paranormales The X-Files, que conocimos por estos lares como Los expedientes secretos X, volverá a las pantallas con una nueva temporada de 10 capítulos.



Esto, sin duda, ha puesto más que contentos a los fans de los actores David Duchovny y Gillian Anderson, quienes encarnaron a los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully. Según se supo, los episodios de The X-Files estarán listos para temporada 2017-2018.



Hay que mencionar que Chris Carter, el genio que nos hizo desvelar tantas noches con los capítulos de Los expedientes secretos X, estará encabezando el proyecto.



“Personajes icónicos, una gran narrativa, creadores atrevidos… Son sellos distintivos de una gran serie de televisión. Y son algunas de las razones por las que The X-Files ha tenido un impacto tan profundo en millones de fans en todo el mundo”, sostuvo David Madden, presidente de Fox Broadcasting Company.



Una de los motivos para embarcarse en una nueva entrega, la cual será la undécima, tiene que ver con la buena aceptación que tuvo la temporada vista en el año 2016. No pocos quedaron satisfechos con el retorno de The X-Files con Mulder y Scully mucho más maduros.



Los expedientes secretos X fue estrenado en el año 1993 y tuvo 9 temporadas. En 2016 se lanzaron más capítulos, los cuales siguen la misma línea de tiempo.

