Tilsa Lozano amenaza a Milett Figueroa y le recuerda la 'lista de hombres' que 'pasaron por ahí'

Tilsa Lozano arremetió contra Milett Figueroa, quien el último sábado le recordó a su expareja, el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. La 'Vengadora' sacó una metralleta de palabras y amenazó de modo sutil.



“Cuando las personas no tienen recursos hacen dos cosas, lloran o atacan, por eso me recordó el pasado. Nací con talento, no he perdido la memoria, ni tengo Alzheimer juvenil", inició Tilsa Lozano sobre Milett Figueroa.



"Creo que se le olvida toda la lista de hombres que pasaron por ahí, empezando por Antonio Pavón. ¿Por qué no saca la lista? Son cosas que no salen de mi boca, sino de Jean Paul Santa María, Facundo (González), Benjamín Lukovski, Bruno Agostini, etc”, comentó Tilsa Lozano, quien podría revelar un secreto de Milett Figueroa.



“Tiene que ser inteligente y fijarse dónde me va a atacar, porque si me quiere recordar al ‘Loco’ Vargas…. Está fregada por ese lado”, acotó en el programa ‘Espectáculos’ Tilsa Lozano. ¡Atenta Milett!



Asimismo, Tilsa deslizó que Milett Figueroa no tendría capacidad intelectual para estar en televisión. “Uno de mis talentos es poder hilar cinco palabras en una oración sin que mi hermano me las dicte por Whatsapp o me hayan ‘brifeado’ (soplado) desde mi casa”, comentó la animadora.



Por su parte, el ‘Zorro’ Zupe sugirió a Milett Figueroa que no busque tener más enfrentamientos con Tilsa Lozano. “Me parece chistoso que se quiera pelear con Tilsa. Milett y yo hemos sido compañeros de batalla y Tilsa sabe cosas, así que debería ser más atinada, porque con lo sarcástica que es ella (Lozano) le puede decir un par de cosas bien directas que no le van a gustar”, precisó.