Tilsa Lozano le mandó tremenda mirada a Vania Bludau en El Gran Show ¿No sanaron las heridas? [VIDEO]

Vania Bludau ingresó a El Gran Show alejada de los recuerdos de Christian Domínguez, pero al parecer no de todos los escándalos. Quien mostró una pensativa (por no decir extraña) mirada fue Tilsa Lozano, quien es jurado del programa.

El gesto de Tilsa Lozano levanto algunas dudas. En el programa se le preguntó a qué debía. Ella contestó "lo que no fue en mi año, no se hace daño". No recuerda a qué se refiere, aquí te lo decimos.

Dos o tres años atrás se desató un escándalo por un supuesto encuentro que tuvieron Vania Bludau con Juan Manuel Vargas en un conocido hotel de Lima.



Según se supo, ella y Daniela Cilloniz asistieron a una fiesta privada y ahí se acusó a Vania Bludau de pasar la noche con el 'Loco Vargas', per o la exchica reality lo negó y solo indicó que se lo presentaron.

Presentación de Vania Bludau: Tilsa Lozano le lanzó tremenda mirada. (Video: América tv)



