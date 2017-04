VBQ: ¿Estrella Torres continuará en la tercera temporada? [VIDEO]

La cantante Estrella Torres espera continuar en la tercera temporada de ‘VBQ: Todo por la fama’, donde interpreta al personaje de ‘María Fe’.



“Me encantó el final de la segunda temporada, porque deja mucha emoción y expectativa para la tercera parte. Ahora estoy full con la gira por Chile con ‘Puro Sentimiento’, mis horarios se cruzan con los de la grabación de la novela, pero espero que se puedan acomodar y continuar en la producción”, sostuvo Estrella Torres.



¿Aún no sabes si continuarás en la novela?

Todavía, pero me encantaría seguir. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron porque suma mucho a mi carrera artística. Si llego a un acuerdo con la producción, estaré encantadísima en la novela, que ha tenido mucho éxito.



¿Cómo te va en la agrupación?

Bien. Ahora estamos de gira por Chile, en julio viajaremos a Estados Unidos y nos presentaremos en varias ciudades.

