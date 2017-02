VBQ Ven Baila Quinceañera: Stefano Tosso es el nuevo Toretto peruano [VIDEO]

Un nuevo ingreso en 'Ven Baila Quinceañera. El actor Stefano Tosso interpreta a 'Benjamín', un conductor de autos que reta a Johnny (Gustavo Borjas) y Marco (Andrés Vílchez) a un par de carreras por dinero, al mismo estilo que Rápidos y Furiosos.

'Johnny' fue el primero en aceptar el reto y termina perdiendo la apuesta de 500 soles frente a 'Benjamín'. Sin embargo, el nuevo personaje de Ven Baila Quinceañera le apuesta 1000 soles para volver a la piesta.

Johnny se niega a aceptar porque ya no tiene más dinero. Sin embargo, 'Marco' no tolera que menosprecien a su amigo en Ven Baila Quinceañera y acepta el reto de 'Benjamín'. A pesar de que su amigo le pide no aceptar, el ex de 'Camila' está listo.

En la parodia de 'Ven Baila Quinceañera' 'Benjamín' disfruta que los otros competidores lo llamen Toretto, en referencia al personaje de Rápidos y Furiosos 'Dominic Toretto', interpretado por Vin Diesel.

En la saga de 'Rápidos y Furiosos', Dominic Toretto es un excelente corredor de autos y siempre asiste a estas fiestas en donde se lucen autos excéntricos y de calidad. Al parecer, Ven Baila Quinceañera se inspiró en la saga de las películas de acción para esta escena.

En el capítulo de hoy de Ven Baila Quinceañera 'Marco' se enfrentará a 'Benjamín' para demostrarle que es mejor que él y recuperar el dinero de su mejor amigo.

