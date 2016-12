'Ven, baila quinceañera': 'Anita' desesperada porque dejarán de buscar a 'Piero' [VIDEO]

'Anita' tuvo que sufrir otro golpe cuando empezaban a renacer sus esperanza de volver a ver a 'Piero' en 'Ven, baila quinceañera'. La joven estaban con Alonso cuando el último reporte sobre el accidente de avión en Brasil indicó que ya no se buscará su cuerpo desaparecido.

'Anita' se desesperó y con 'Alonso' fueron a buscar a 'Gustavo' para que los ayude a convencer a las autoridades de no abandonar la búsqueda en 'Ven, baila quinceañera'.

Lamentablemente, 'Gustavo' trató de pedirles calma y le dijo a 'Anita' que es mejor que se acostumbre a la idea de que 'Piero' ya no está con ellos en 'Ven, baila quinceañera'.

'Anita' no dio su brazo a torcer y le dijo a que no descansará hasta ver el cuerpo de 'Piero'. Ya afuera, 'Alonso' quedó más convencido de lo que dijo su padre y que hay que ser realistas. Sin embargo, la hermana de 'Marco' no quiso oír esas explicaciones porque está convencida de que su amado está vivo en 'Ven, baila quinceañera'.