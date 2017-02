Ven, baila quinceañera: ¿Camila se enterará que Rosy fue a vivir donde Marco? [VIDEO]

Las cosas para Rosy, como se vieron en Ven, baila quinceañera, no mejoraron mucho. Y es que no pocos pensaron que iba a reconciliarse con su mamá, pero el destino le tenía preparada una decepción mayor y devastadora.



Y es que Rosy descubrió que su madre se encontraba en amoríos con un sujeto con quien ya había estado vinculada desde antes del fallecimiento de su padre. Esto ocasionó que la joven huyera de casa y pase a vivir con su galán en Ven, baila quinceañera, Marco.



Si bien Rosy habrá escapado de casa, los problemas no la dejarán. Ello porque Camila estaría por enterarse que ella se ha instalado con Marco, asunto que podría ser el inicio de un gran problema en Ven, baila quinceañera.



En una conversación, Camila le pedirá a Rosy que regrese a su casa, petición que haría reflexionar a la joven. ¿Acaso ella volverá con su madre y retomarán las relaciones?

