Ven, baila quinceañera: ¡Cristina no volverá a ser mamá! Pero esto no es lo peor [VIDEOS]

Una gran tristeza embargó a Lucas y Cristina en el último capítulo de la telenovela Ven, baila quinceañera. Y es que luego de que ella diera a luz a una hermosa bebé, los médicos hicieron llegar una mala noticia al argentino.



Los doctores tuvieron que extraer el útero a Cristina porque su vida corría un riesgo muy alto. Como se vio en Ven, baila quinceañera, Lucas no pudo evitar sentirse muy mal ya que su amada no volverá a ser madre.



Sin embargo, lo más fuerte ocurrió cuando Cristina fue visitada por Lucas y le tuvo que comunicarle esta novedad. "Tuvieron que sacarte el útero", fue lo que mencionó el joven en Ven, baila quinceañera.



Inmediatamente, Cristina conectó esto con el hecho que no volvería a ser mamá. "Lo que importa es que estás viva, que estamos juntos y que tenemos un bebé", fue lo que dijo Lucas para consolar a Cristina, quien no pudo contener las lágrimas.



"Yo quería que tú tuvieras un hijo conmigo, nosotros tenemos planes amor", mencionó la sufrida mujer entre lágrimas en Ven, baila quinceañera.

MALDAD

Pero las dificultades para Cristina no quedarán allí ya que la maldad de Nicola volvió al ataque. Ella, vestida como enfermera, entró al cuarto donde reposaban los recién nacidos e intercambió los nombres de las hijas de Cristina y Luciana, quien también alumbró al mismo tiempo.



Nicola se tomó el tiempo de cambiarles de ropa para así disfrazar su acto malévolo. Luego de ello, la desquiciada mujer se retiró para disfrutar de su acto. ¿Acaso ellas se darán cuenta en Ven, baila quinceañera?

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.