'Ven, baila quinceañera': 'Johnny' le dio apasionado beso a 'Viviana' frente a 'Camila' [VIDEO]

De a pocos 'Johnny' ha logrado ir convenciendo de su amor a 'Viviana'. Para ello le ha servido mucho en estar ensayando con ella como su pareja de baile en las giras musicales que se alistan tras terminar el programa en 'Ven, baila quinceañera'.

El el último ensayo que hicieron juntos 'Johnny' aprovechó y le robó un beso a 'Viviana'. Lo que sorprende es que la hermana de 'Marco' no lo rechazó y más bien se dejó llevar por el momento en este capítulo de 'Ven, baila quinceañera'.

'Viviana' ensayó una de las canciones, pero no le gustó la voz de 'Johnny' y le dijo que se calle. Su compañero no le hizo caso y se burló de su canción 'Voy a cambiar', además le recordó cuando lo llamó para que la acompañe en su casa por temor a los ladrones y ella le respondió que es un mañoso. Él no se amilanó y le estampó el apasionado beso tras decirle "si fuera mañoso haría esto" en 'Ven, baila quinceañera'.

En ese momento apareció 'Camila' y se sorprendió al verlos tan cariñosos. 'Viviana' le aclaró que no es lo que está pensando y afirmó que la besó a la fuerza, mientras que 'Johnny' solo se rió y dijo que 'Vivi' se ha vuelto adicta a sus besos en 'Ven, baila quinceañera'.