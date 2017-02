Ven, baila quinceañera: Johnny hizo esto tras ser usado por Viviana [VIDEO]

Johnny no pudo soportar la terrible humillación que sufrió, en televisión, y tomó una sorprendente decisión con relación a la siniestra Viviana, tal como se vio en el último capítulo de la telenovela Ven, baila quinceañera.



El joven abordó a la morena en su camerino y la encaró por haberlo dejado mal parado. "Y todo, ¿para qué? Para ganar pantalla, para que la prensa hable de ti, para salir en los diarios", fue lo que dijo Johnny en Ven, baila quinceañera.



Visiblemente afectado, el chico expresó su malestar por haber sido usado por Viviana. Ella quiso pasar la página diciéndole que podrían salir luego a decir que todo se trató de un malentendido, pero esto solo anticipó la decisión de Johnny en Ven, baila quinceañera.



Él dijo que todo lo que hace Viviana solo es por maldad pura. "Eres una chica sin corazón, no vales. Y, sabes una cosa, me alegro que me usaras porque por fin me puedo dar cuenta de la clase de persona que eres", sostuvo el indignado joven en Ven, baila quinceañera.



Viviana no pudo evitar llorar cuando él se retiró, dando por culminada la relación que ambos tenían. Esta pérdida, posiblemente, no haga que ella cambie su forma de actuar en Ven, baila quinceañera.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.