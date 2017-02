'Ven, baila quinceañera': 'Marco' se enfrentó a 'Mauricio' por 'Rosy' [VIDEO]

'Marco' quedó tan indignado al saber que 'Mauricio' ha vuelto a mortificar a 'Rosy' haciéndole llamadas desde la cárcel que decidió recurrir a una medida extrema y lo buscó para intentar amedrentarlo en el nuevo episodio de 'Ven, baila quinceañera'.

'Marco' se metió a la prisión como visitante justo cuando 'Mauricio' se encontraba jugando a las cartas con otros reclusos. Cuando este lo reconoció le preguntó qué cosa quería con él y el joven mecánico respondió dándole un puñetazo en la cara que lo mandó al suelo en 'Ven, baila quinceañera'.

Ambos se pelearon ante las arengas de los demás reos. 'Marco' logró tomar ventaja sobre 'Mauricio', pero este aprovechó un descuido y sacó un cuchillo logrando herir a su rival en el brazo. Casi en ese mismo momento llegó la policía, pero antes de que lo saquen, el ex de 'Camila' le exigió que no vuelva a llamar a 'Rosy' en 'Ven, baila quinceañera'.

Lejos de asustarse, 'Mauricio' volvió a molestar a 'Rosy', que ni siquiera sabía lo que intentó hacer 'Marco'. El hermano de 'Sergio' no quiso creer que ella no lo envió y le advertió que si regresa de nuevo no dudará en asesinarlo como lo hizo con su padre en 'Ven, baila quinceañera'.