'Ven, baila quinceañera': 'Marco' puso alto a las humillaciones de 'Luciana' [VIDEO]

¡Uy! 'Marcó' se cansó de tantos malos tratos de parte de 'Luciana' y terminó recriminándole su conducta en el más reciente episodio de 'Ven, baila quinceañera'.

Es que 'Luciana' se puso más insoportable que nunca cuando encontró nuevamente al enamorado de 'Camila' en su casa. Ella le dijo que se iba a encontrar con su hija porque la hermanita de su prima 'Rosy' se había perdido. Esto puso en alerta al joven quien le pidió acompañarla en 'Ven, baila quinceañera'.

'Luciana' no perdió tiempo para humillarlo repetidamente como diciendo a su empleada que ponga bolsas de plástico en el auto para que 'Marco' no lo ensucie o hacer que se siente en la parte posterior en 'Ven, baila quinceañera'.

'Marco' no pudo más con esa mala actitud y le respondió a 'Luciana'. "Por favor, preste atención a la pista" le dijo en un momento la madre de 'Camila' y cuando esta le respondió indignada añadió : "Estoy cansado de la forma como me trata... yo no me voy a alejar de 'Camila'". Finalmente, el mecánico bajó del auto advirtiéndole que deje de acosarlo de esa manera. Parece que la pelea solo recién empieza entre ambos en 'Ven, baila quinceañera'.