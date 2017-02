Ven, baila quinceañera: Marco tenía un talento que no conocías [VIDEO]

En la entrega más reciente de la telenovela Ven, baila quinceañera se pudo ver que Marco tenía un inusual talento: el buen drifting. En este episodio, el joven logró destacar en las carreras de autos y dejó en ridículo a Toreto.



El más contento con esto fue Johnny, quien no pudo evitar burlarse de su rival en las pistas. Como se pudo ver en Ven, baila quinceañera, el joven le cantó a su adversario para que pagara la apuesta que ambos pactaron.



"Es la 'luca' más fácil que he ganado en toda mi vida", fue lo que mencionó para después recordarle lo poco que había hecho para obtenerla. "¿Qué? ¿Tú has ganado? Tú no has ganado nada, compadre", le dijeron en Ven, baila quinceañera.



Luego de ello, los amigos conversaron y compartieron las felicitaciones por haber logrado esta insospechada victoria. Al final, los dos se repartieron el jugoso dinero que les dio Toreto.

