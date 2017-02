'Ven, baila quinceañera': 'Mauricio' volvió a aterrorizar a 'Rosy' [VIDEO]

La pesadilla de 'Rosy' vuelve a hacerse realidad. La prima de 'Camila' creía que estar librada de 'Mauricio' pero este la dejó helada al hacerle una llamada desde la prisión en el nuevo capítulo de 'Ven, baila quinceañera'.

El hermano de 'Sergio' le dijo a 'Rosy' que la extraña mucho porque hace meses no sabe nada de ella y le preguntó cuándo lo visitaría. Ella se puso muy nerviosa y tras decirle que no quería saber nada, el joven le dijo que no se libraría de él, dejándola muy asustada al cortar llamada en 'Ven, baila quinceañera'.

Ante esta situación, 'Rosy' quedó llorando en casa y de inmediato se le ocurrió llamar a 'Marco', quien corrió a buscarla al darse cuenta de lo alarmada que estaba en 'Ven, baila quinceañera'.

'Marco' se indignó al escuchar que 'Mauricio' volvió a molestar a 'Rosy' y le dijo que se calme y que él mismo se encargará de cuidarla. al escuchar esto, la joven lo abrazó con todas sus fuerzas por el gran cariño que le ha tomado en este tiempo en 'Ven, baila quinceañera'.