Ven, baila quinceañera: ¿por qué Rosy abofeteó a Mauricio? [VIDEO]

Parece que la mente de Mauricio está quebrada de raíz, al menos esto es lo que se puede pensar luego de la emisión del último capítulo de la telenovela Ven, baila quinceañera. En este, el chico recibe la visita de la tierna y dulce Rosy.



Desde el inicio, como se vio en Ven, baila quinceañera, Mauricio no tuvo reparos en decirle que estaba muy bella. Se comportó como un depravado mientras la rubia lo observaba detenidamente.



Luego de ello, Mauricio comenzó a hacer bromas sobre su papá y la temporada que ambos pasaron juntos. Según se vio en Ven, baila quinceañera, él rememoró los 'bonitos recuerdos' de sus experiencias.

"Tú mataste a tu padre Rosy, yo no lo maté, tú lo hiciste. Debiste quedarte callada, pero no, abriste tu boca. Debiste aceptarlo y quererme tal como soy", fue lo que, de un momento a otro, Mauricio lanzó en Ven, baila quinceañera para impactar a la chica.



Esto fue lo que ocasionó una reacción en Rosy, quien comenzó a refutar los argumentos del desequilibrado joven. Al final, como se vio en Ven, baila quinceañera, ella le dio una fuerte y sonora cachetada.



Esto exacerbó a Mauricio, quien se levantó para intentar agredirla, pero gracias a la intervención de un guardia, ello no ocurrió. ¿Acaso esto hará que no Rosy no vuelva a visitarlo? Solo habría que ver Ven, baila quinceañera.

