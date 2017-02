Ven, baila quinceañera: Rosy y su mamá se reconciliaron [VIDEO]

La relación de Rosy con su mamá, Fabiola, parece haber renacido, según se pudo ver en el capítulo más reciente de Ven, baila quinceañera. Pero esto no cayó del cielo, sino que todo obedece a una conversación que la joven tuvo con Marco.



En esta charla, como se pudo ver en Ven, baila quinceañera, Marco le hizo recapacitar y ver que no estaba teniendo un comportamiento adecuado. El joven aconsejó a Rosy ser más tolerante con su mamá.



En un inicio, Fabiola le hizo una serie de preguntas acerca de cómo le iba a Rosy en la telenovela. Estas fueron respondidas fríamente por la chica, quien no pudo evitar el abrazo de su mamá cuando esta se pudo sentimental.



Casi de forma inmediata, Rosy soltó una expresión de alegría ante el gesto. ¿Esta buena relación se mantendrá en Ven, baila quinceañera? Pues, esto se verá en los siguientes episodios.

