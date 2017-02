Ven, baila quinceañera: ¿por qué Rosy se molestó con Marco? [VIDEO]

Marco y Rosy pasaron un mal momento en el capítulo más reciente de Ven, baila quinceañera. Y es que la joven no pudo controlar sus celos y molestia cuando el joven le dijo que había salido con la simpática Laura.



Todo comenzó cuando Rosy fue a ver al mecánico para contarle la última discusión que tuvo con su madre. Como se pudo ver en Ven, baila quinceañera, ella no pudo contener la vergüenza que pasó.



Sin embargo, todo ello pasó a segundo plano cuando le preguntó a Marco que había hecho. Es así que el chico le contó que había visto a Laura y provocó, sin querer, una reacción completamente inesperada en su amiga.

Según se vio en Ven, baila quinceañera, Rosy le reprochó porque solo la había visto con Camila. "A ver, me parece raro Marco. Despertaste hace una semana y antes de eso estaba acostumbrada a verte solamente con Camila", manifestó la joven.



Pero las cosas se relajaron un poco cuando Marco aclaró que Laura no ha sido algo serio, asunto que tranquilizó a Rosy. Es más, ella calificó a la 'saliente' como un 'vacilón'. "Me caías mejor cuando estabas dormido", indicó a Marco en Ven, baila quinceañera.

