Ven, baila quinceañera: Rosy puso esta cara al ver a Marco sin polo [VIDEO]

Es un hecho. Rosy está que se derrite por Marco, tema que se pudo ver en el capítulo más reciente de Ven, baila quinceañera. En este, la tierna joven no pudo contener la reacción que le provocó ver al fornido sin polo.



Con una mezcla de emoción y excitación, Rosy no pudo pronunciar palabras cuando vio a Marco con el torso desnudo. Pero, ¿cómo se dio esta situación en Ven, baila quinceañera?



Todo comenzó cuando Rosy llevó a Marco a un ambiente para curarlo de sus heridas. Ella, como se vio en Ven, baila quinceañera, le pidió que no se acerque a Mauricio porque se expondría al peligro.

En ese trámite, el muchacho se despojó de su polo y expuso su torso desnudo. Esto puso nerviosa a Rosy, quien primero titubeó en cómo actuar ante semejante situación, la cual podría ser medular en los siguientes episodios de Ven, baila quinceañera.



Al final, Rosy estuvo más que pensativa por lo demostrado por Marco en Ven, baila quinceañera. ¿Acaso ambos hacen una buena pareja?

