De vuelta al barrio: Adolfo Chuiman e Yvonne Frayssinet se convertirán en esposos [VIDEO y FOTOS]

Adolfo Chuiman e Yvonne Frayssinet regresan a la pantalla chica convertidos en esposos para ‘De vuelta al barrio’, que produce Gigio Aranda. En esta nueva teleserie el destacado actor interpretará a un tipo picarón, el bravo del barrio, mientras que su esposa es una ama de casa, costurera que siempre está pendiente de su familia.



“Mi personaje se llama ‘Benigno’ y es una bala, es diferente a ‘Peter’ (‘Al fondo hay sitio’). Es mujeriego al cien por ciento, no tiene nada que ver con Chuiman”, cuenta Adolfo.



¡Ah! ¿perdón?

(Ríe) Tú que me conoces, te ríes... Ya he dicho mi lema: el día que sea infiel me mato, no entro en esas cosas.



¿Le vas a poner mucha de tu picardía al personaje?

Sí, se llama ‘Benigno Bravo’ y es un bravo... Estoy muy contento con esta producción que se desarrolla en los 70, época de la mejor música de The Beatles, Elton John, Donna Summer, y yo que soy un melómano, estoy feliz.



Vas a recordar tu época discotequera al estilo de Studio 54.

Así es, cuando bailaba con una conocida periodista, ja, ja, ja.



¿Y ha sido difícil usar bigotes?

Me quedan bien los bigotes me han dicho. Sí, ha sido un poco difícil por el vestuario, es todo un reto. Creo que la han ‘chuntado’ con mi personaje. Espero que la serie tenga la misma pegada que ‘Al fondo hay sitio’.



Tu esposa será Yvonne...

Sí, ella es ‘Consuelo’, la ‘Concho’...



En la promoción se ve a Teddy Guzmán, ¿será la rival de ‘Consuelo’?

Ella hará de ‘Amanda’, es que ‘Benigno’ es escobita y sabes, le gustan las morenas, ja, ja, ja.



‘CONSUELO ME RECUERDA A MI MAMÁ’

Yvonne, estás ‘full’ con las grabaciones.

La verdad, la producción está full porque han hecho una ciudadela para el desarrollo de esta serie, hay mucha expectativa.



¿Cómo es ‘Consuelo’?

Es todo lo contrario a la señora Maldini. Es una mujer de clase media baja, no es pretenciosa ni soberbia, es sencilla, es costurera, su familia es su mundo.



¿Es un ama de casa preocupada por los suyos?

Sí, muy entusiasta, ayuda a todos. Me hace recordar a mi mamá, cuando me puse los vestidos, el peinado y leí cómo era el personaje, sentí que era ella y, la verdad, me emociona mucho por ese lado.



Muchas amas de casa se van a identificar.

Todas lo van a hacer, porque es una mujer llena de amor, aunque tiene un marido medio pizpireto (coqueto), celosa de él.



‘Picarón’ el esposo...

Sí, imagínate, para variar. Me gusta que esté ambientada en los 70 porque es la época en la que las mujeres empezamos a despuntar.



Ya estrenan en unas semanas.

Sí, somos un elenco no muy grande, de todas las edades, gente nueva, talentosa y los actores de siempre.



¿Le vaticinas largos años como ‘Al fondo hay sitio’?

Sí, creo que tendrá un largo futuro.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.