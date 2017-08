De vuelta al barrio: Ana terminó ebria y haciendo un papelón en 'El cucarachón' [VIDEO y FOTOS]

Las cosas en De vuelta al barrio se pusieron picantes luego de que Pichón golpeara al hijo de su adorada Malena, asunto que no pasó por alto y que motivó su ruptura. En este marco, ella y algunas chicas más acudieron a 'El cucarachón' para disiparse de sus malestares.



En este grupo estaba Ana, quien se convirtió en la protagonista de la noche. En un inicio, como se vio en De vuelta al barrio, la maestra estuvo cauta de no tomar en demasía y se mostró preocupada por dejar a su hija en casa.



Sin embargo, este cuidado fue cada vez más menor y ella terminó tomando más de la cuenta. Lo más impactante fue que la docente terminó bailando sobre una de las mesas en esta escena de De vuelta al barrio.



Después de ello, Ana estuvo al lado de Malena donde comenzó a sentir los estragos de haber tomado en exceso. "Me siento mal", balbuceó la tierna profesora de De vuelta al barrio antes de vomitar ante el asombro de sus amigas.

VENGANZA

El tema de la discoteca no quedó solo en las locuras de Ana, sino también en algo que traerá cola en De vuelta al barrio. Y es que Pichón se enteró que Malena había ido al centro nocturno y estaba bailando muy animadamente con Luis Felipe.



El bigotón de De vuelta al barrio y sus compinches se las ingeniaron para dejarlo encerrado junto al conserje que momentos antes limpiaba el baño.