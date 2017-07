De vuelta al barrio: ¿Coco y Chechi se van a casar? [VIDEO]

Tremendo momento que vivieron Chechi y Coco en De vuelta al barrio. Y es que, como se vio en su último capítulo, él le pidió matrimonio de una manera que muchos podrían describir como romántica.



"He estado pensando... He dado muchas vueltas en mi cabeza y creo que he tomado una decisión", fue lo que dijo Coco antes de arrodillarse para entregarle el anillo de compromiso. ¿Se viene una boda en De vuelta al barrio?



Chechi, a ver semejante proposición, no pudo evitar sentirse nerviosa. La seguridad del momento, como se vio en De vuelta al barrio, fue dada por Coco.



"Quiero arriesgarme, alejarnos de esto", mencionó Coco. Chechi se sintió muy feliz al oír esto y aceptó la propuesta de su pretendiente para luego darle un tierno beso. Sin embargo, este momento no fue visto con buenos ojos por su ‘futura’ suegra.