De vuelta al barrio: Estela y Linda Hermoza tuvieron tremenda pelea [VIDEO]

Linda Hermoza (Priscila Espinoza) y Estela (Raysa Ortiz) lograron amistarse en el último episodio de 'De vuelta al barrio'. La amistad duró poco porque Estela le confesó un gran secreto a su nueva "mejor amiga".



Estela invita a su casa a Linda Hermoza para mostrarle su cuarto y cómo vive. "Mira acá duermo yo y también mis tías", dice Estela a su nueva amiga. Las tías de Estela no pueden creer lo que ven y le dicen que debe tratarse de una gran broma.



Estela y sus tías dice que ya no importa la broma que le hicieron y se ríen. Linda Hermoza dice "¿Qué pasó? ¿Cuéntame?" y Estela saca la peluca cuando decidieron hacerse pasar por ella.



Todos comenzaron a reír menos Linda Hermoza que comenzó un gran pelea en 'De vuelta al barrio. Las tías, hermanas y todo el mundo tuvo que detener la pelea entre Linda Hermoza y Estela.



La abuela de Estela tuvo que llega para calmar la situación. "Ella es una mala amiga que me mintió", grita Linda Hermoza en casa de Estela. La emoción nunca para en 'De vuelta al barrio'.

De vuelta al barrio