De vuelta al barrio: Estela se hizo pasar por Sara para terminar con Julio... ¡No sabes cómo acabó la situación! [VIDEO y FOTOS]

Las cosas se pusieron muy picantes y violentas en el último capítulo de De vuelta al barrio cuando Estela se hizo pasar por Sara para terminar con Julio, asunto que provocó una pelea entre las provocativas y guapas gemelas.



Todo empezó cuando Julio estaba estudiando en su habitación y Rosa lo interrumpió para decirle que una chica había ido a buscarlo. Al enterarse que era Sara, el joven bajó corriendo.



La sonrisa que él tenía, como se vio en De vuelta al barrio, se borró de un plumazo cuando vio a 'Sara' y esta le dijo que quería terminar con él porque se había aburrido de la relación. Fue así que Julio le pidió una explicación ante esta imprevista decisión.

Desde su casa, donde se había quedado porque Estela le había aplicado una mascarrilla, la verdadera Sara vio cómo Julio rogaba para que el romance no termine. Al ver a su hermana, la pelea no demoró mucho en gestarse.



Sara tomó a Estela de los cabellos debido a la ira que le había provocado la situación, teniendo que ser separadas para que no se hagan más daño. ¿Será que todo podrá arreglarse entre Sara y Julio en De vuelta al barrio?