'De vuelta al barrio': Felicitas llega a su primer día de clases [VIDEO] 

¡Nunca es tarde para aprender! Felicitas (Nidia Bermejo) ya había estrenado su ropa de colegio hace unos episodios atrás en 'De vuelta al barrio'. Pues su primer día de clases llegó y fue recibida de la mejor manera por todos los alumnos del colegio.



Felicitas comenzó a leer en las clase de la madre de Lyli y se pasó toda la hora en ese tema. "Gracias Felicitas, por ti tuvimos una hora sin hacer clases", le dice entre sonrisas el buen Pedrito. Llega el cambio de hora y otra maestro es víctima de la broma de los alumnos y piden que Felicitas siga leyendo.



"No sabe lo mucho que me gusta leer", dice Felicitas al profesor. La clase se ve interrumpida por la lectura de Felicitas que continuará sin parar. Los más felices son los alumnos que gozan por no hacer clases en el último episodio de 'De vuelta al barrio'.



Como se recuerda, 'De vuelta al barrio' llega a todos los hogares del Perú por la señal de América Televisión a las 8:00 p.m. ¿Qué pasará con el amor entre Pichón y Malena?

