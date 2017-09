De vuelta al barrio: ¡José Carlos y Sofía terminaron su relación! ¿Cuál fue el detonante? [VIDEO y FOTOS]

¡Tiempos de ruptura en De vuelta al barrio! Tal como se vio en el capítulo más reciente de la serie de América Televisión, José Carlos y Sofía tuvieron un serio problema que motivó una amarga separación.



Todo comenzó cuando José Carlos le increpó a Sofía el ocasionarle un lío con Luis Felipe. "Jamás vuelvas a pisar la oficina de mi hermano, ¿entiendes? (...) No pensaste, me metiste en un problema con mi hermano. Me pide cuentas con toda la razón del mundo", dijo el joven en De vuelta al barrio.



Pero las cosas se pusieron más picantes cuando José Carlos le pidió a Sofía que bajara del carro. Ella, visiblemente confundida, solo atinó a retirarse del vehículo.



¿PERRO ARREPENTIDO?

Ya en la noche, el galán del bigote fue a la casa de Sofía para ver de arreglar las cosas. Como se vio en De vuelta al barrio, él se llevó un duro revés al llevarle un disco de vinilo que la atractiva chica ansiaba desde hacía mucho tiempo.

"Me parece que eres un idiota, un petulante que todo lo puede solucionar con un regalo. ¿Tú crees que voy a olvidarme (de lo que me hiciste) porque me trajiste esto? Estás muy equivocado", reclamó Sofía en De vuelta al barrio.



El enojo de Sofía se manifestó todavía más cuando rompió el disco que había llevado José Carlos, quien le reprochó esta acción. Luego de esto, ella terminó la relación.