De vuelta al barrio: Madre de Malena perdió el control al ver a Mamá Rosa [VIDEO]

La supuesta madre de Malena se cuenta en el Asilo San Martín y Mamá Rosa fue a buscarla. Rosa se acercó poco a poco para poder ver la madre de Malena y todo se salió de control en 'De vuelta al barrio'.



"No puede ser, no puede ser", dijo Mamá Rosa cuando vio claramente el rostro de la supuesta madre de Malena en 'De vuelta al barrio'. "Tranquila señora, tranquila", manifestó Rosa pero todo terminó mal.



La supuesta madre de Malena comenzó a gritar y Mamá Rosa no podía tranquilizarla. Rosa solo se alejó rápidamente de la zona donde estaba la madre de Malena en 'De vuelta al barrio'.



Como se sabe, Malena descubrió que su madre no estaba muerta que todo lo que le dijo su padre fue mentira. Malena comenzó una intensa búsqueda por encontrarla.



Como se recuerda, 'De vuelta al barrio' llega a todos los hogares peruanos a las 8:30 p.m. ¿Podrá Malena encontrar la felicidad en la serie?

De vuelta al barrio