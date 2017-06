De vuelta al barrio: Malena le dio permiso a Consuelo para que la odie todavía más [VIDEO y FOTOS]

La verdad siempre se abre paso, a pesar de estar oculta por años. Esto podría verse completamente en la serie De vuelta al barrio, donde ya se sabe qué fue lo que impidió a Malena llegar a su boda con Pichón.



En capítulos anteriores vimos cómo Rosa le confesaba a Pichón el tema del secuestro que sufrió Malena por orden de su padre, quien no quería verla con él. Fue por esto que, como se vio en De vuelta al barrio, Pichón hizo un airado reclamo que terminó muy mal.



Ahora le tocó el turno a Consuelo, madre del todavía dolido varón, quien habló con Malena sobre qué le había frenado el momento de asistir a su boda. En De vuelta al barrio se vio este careo, el cual se podría resumir como drama puro.



"Nunca entendí por qué no fuiste a la iglesia. Ustedes se amaban, yo los vi crecer, Malena. ¿Te impideron llegar a tu propia boda? ¿Tú no quisiste hacerle daño a mi hijo, verdad?", dijo una angustiada Consuelo en De vuelta al barrio.

En lugar de aclarar las cosas, Malena sostuvo que la historia del secuestro era completamente falsa. "Puedes usted seguir odiándome", contestó ella en De vuelta al barrio.



Tras estas palabras, Consuelo no hizo más que retirarse. Malena, ya sola, no pudo sostener la entereza y echó a llorar. ¿Ella dice qué fue lo que pasó algún día? En los siguientes capítulos de De vuelta al barrio podríamos tener la respuesta.