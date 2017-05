De vuelta al barrio: Malena decidió volver a vivir frente a Pichón [VIDEO]

La muerte de Don Maximiliano no solo hizo revivir a Malena el terrible motivo por el que fracasó su boda con Pichón. Estando en el cementerio le comunicó a sus cuatro hijos que no volverían a Trujillo sino que se quedarían a vivir en la casa de su abuelo, frente a la familia de su ex en De vuelta al barrio.

La noticia no fue bien tomada por sus hijos al principio y para ello tuvieron una seria reunión al regresar a la casa familiar en De vuelta al barrio. Ella les contó que lo único que le alejaba de Lima era el resentimiento que le generó su padre, pero que ahora todo eso había terminado.

Pese a los diversos pretextos que le pusieron algunos, Malena se impuso y todos comenzaron a poner en orden la casa de nuevo en este capítulo de De vuelta al barrio, lo cual no fue impedido ni por una rata que asustó a los muchachos.

¿Con esta cercanía se podrán solucionar las cosas entre Malena y Pichón? Nada esta dicho aún en De vuelta al barrio pues ni bien vieron llegar el camión de mudanzas, sus vecinas del frente se pusieron nerviosas pues siguen echando a Malena la culpa de todo lo ocurrido.