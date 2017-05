'De vuelta al barrio':  Malena se pelea con Pichón [VIDEO]

En el episodio anterior :



Pichón y Malena se volvieron a ver cuando ambos fueron en busca de don Maximiliano a su casa luego de sufrir el accidente que lo llevó al hospital. La emociones recién inician en 'De Vuelta al barrio'.



Tras quedar impactados, Malena trató de saludar a Pichón pero esto dijo que solo vino a buscar a su padre preocupado al saber que se fugó del hospital. Ella le dijo que estaba arriba y al ver que ese estaba haciendo cargo de él, Pichón quiso dejarla sola en 'De vuelta al barrio'.



Sin embargo, Malena no lo dejó escapar sin darle una muestra de que aún se acuerda muy bien de él y le deseó feliz cumpleaños. Pichón no dijo nada y salió de la casa, pero antes de irse volvió a mirar atrás y vio a su gran amor mirándolo desde el balcón de siempre en 'De vuelta al barrio'.



Pichón entró a casa y encontró preparada toda una fiesta sorpresa. Aunque al principio no pudo responder a su familia como ellos esperaban, finalmente se dispuso a borrar los tristes pensamientos por un rato y pasarla bien. Pero Malena decidió aparecer en plena celebración cuando él estaba bailando algo de afro en De vuelta al barrio.

El reencuentro de Pichón y Malena en De vuelta al barrio.

"¿Por qué te metes a mi casa?", le preguntó Pichón a Malena y le recalcó que estaba muy bien. "Tengo una familia, amigos. Tengo lo que siempre quise y soy feliz", dijo Pichón.



"¿Pensabas que iba a llorar un año completo?", le dijo Pichón un iracundo Pichón a Malena. Quien solo atinó a decirle que no puede juzgarla sin saber la verdad.



"¿Por qué desapareciste, era el día más importante de nuestras vidas?", le recrimina Pichón y no encuentra ninguna respuesta después de 25 años de ser plantado en el día de su matrimonio en 'De vuelta al barrio'.